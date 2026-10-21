Trump afirma que fin de guerra en Ucrania está cerca

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el fin de la guerra de Ucrania está muy cerca, apenas horas después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, aceptara reanudar negociaciones con mediación estadounidense, y de que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, dijera estar dispuesto a "congelar" la línea del frente para lograr la paz.

Trump y Putin avanzan en negociaciones para resolver conflicto

"Estuve hablando con Vladímir Putin sobre cómo resolver su guerra con Ucrania y creo que nos estamos acercando a una solución. De hecho, tal vez sea el momento en que más cerca hemos estado", dijo Trump mientras comentaba, durante un acto en la Casa Blanca, la liberación del estadounidense Stephen Hubbard, al que Moscú mantenía preso por combatir presuntamente con Ucrania.

El republicano, que ha dicho en ocasiones anteriores que el fin del conflicto de Ucrania estaba "más cerca que nunca", se mostró a su vez satisfecho con el hecho de que el Gobierno de Putin no haya decidido apoyar activamente al Gobierno de Irán, con quien Estados Unidos mantiene una guerra -cada vez más impopular a nivel doméstico- desde febrero.

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"Estamos negociando con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, y nos sentimos bastante satisfechos con el hecho de que Rusia no se haya involucrado con Irán", explicó Trump, que defendió que su buena sintonía con Moscú y Pekín es lo que ha permitido liberar a Hubbard y también ha evitado que esas dos potencias hayan asistido a la república islámica.

Mediación internacional y liberación de prisionero

Tras reunirse con Putin y lograr que Moscú aceptara retomar el diálogo en noviembre, el enviado especial de Trump para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff, retornará a Estados Unidos con Hubbard tras realizar una parada en Oslo.

Ahí Witkoff mantendrá consultas con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que también está mediando en el conflicto y con el que hoy se reunió el propio Zelenski.