Solo lucimiento > Ayuda incómoda

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La temporada de comparecencias de funcionarios estatales inició y la conclusión que queda en estos primeros días es que la actual Legislatura sigue empeñada en un anquilosado formato que poco tiene de interesante. Quizá lo que parece distinto es el alto nivel de lisonja que los diputados oficialistas lanzan a los comparecientes.

lll

De los funcionarios, a veces es más notable lo que no dicen. La secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, por ejemplo, presumió ante los legisladores una disminución de la deuda pública bancaria de largo plazo entre 2021 y 2026.

lll

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero ni ella hizo referencia, ni los diputados le preguntaron, qué ocurría con la deuda de largo plazo, que en esta administración ha aumentado en alrededor de mil 800 millones de pesos, a merced la adicción de este gobierno a los créditos de cortísimo plazo y la morosidad con proveedores y contratistas.

lll

Un día antes, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, escurrió el bulto cuando le preguntaron sobre las inversiones públicas realizadas para la celebración de la Feria Nacional Potosina, en uno de los escasos cuestionamientos de peso que han hecho los legisladores.

lll

Así el Congreso volverá a ser sede de actos de alta intrascendencia.

lll

Quizá el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pensó "no me ayuden" luego de que el diputado Héctor Serrano Cortés saliera en una ardiente defensa de su "jefe político" luego de una puya lanzada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, dentro de la guerra de variable intensidad que sostienen la administración estatal y la alcaldía capitalina de cara al 2027.

lll

El edil hizo el lunes una referencia burlona sobre el -1 de calificación que obtuvo el mandatario estatal tras una desastrosa actuación en el Campeonato Nacional Charro.

Es muy probable que lo que menos quisiera el gobernador es que el tema saliera de los ácidos comentarios generados en las redes sociales para llegar a la tribuna pública.

lll

Pero Serrano Cortés lo hizo y parecía que la guasa se la hubieran hecho a él. Se entiende que en un ambiente político polarizado como lo es el potosino en estos momentos, el intercambio de señalamientos sea fluido, pero no es obligación comentarlo todo.

lll

En dependencias estatales empezó a surgir el nerviosismo ante el inicio este día de una especie de simulacro de entrega recepción, con la petición, desde la Contraloría General del Estado, de que se llenaran los formatos relacionados con este proceso.

lll

Llamó la atención la anticipación, la premura con que se pide que las dependencias entreguen los formatos y, sobre todo, que en la acción participen enviados de la Auditoría Superior de la Federación.

lll

Algunos vinculan estas acciones a la eventual licencia de Ricardo Gallardo, aunque todavía le queda mucho tiempo para concretarla.