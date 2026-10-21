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Seguridad

A balazos, asesinan a hombre en el bulevar R. Cordero

Maleantes lo alcanzaron y le dispararon a la altura de la Col. Tierra Blanca

Por Redacción

Octubre 21, 2026 03:00 a.m.
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A balazos, asesinan a hombre en el bulevar R. Cordero
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      Un hombre fue asesinado a balazos mientras se desplazaba a bordo de una automóvil por el bulevar Rocha Cordero, a la altura de la colonia Tierra Blanca, en donde lo alcanzaron individuos en otro vehículo y tras dispararle se dieron a la fuga del lugar.

      El hecho tuvo lugar alrededor de las nueve de la noche de este martes, cuando el ahora occiso circulaba en un automóvil Nissan Versa color blanco, desplazándose por el bulevar Rocha Cordero en dirección de Lomas hacia el parque Tangamanga I.

      Según informes preliminares, era perseguido por delincuentes que lo alcanzaron a la altura del puente de la colonia Tierra Blanca, en donde le habrían disparado para enseguida darse a la fuga.

      Al recibir el conductor los impactos de bala, el conductor se fue a estrellar de frente contra la contención de concreto del bulevar en donde finalmente se detuvo. Algunos testigos llamaron a los paramédicos pero cuando éstos le prestaron auxilio al automovilista se percataron que ya había perdido la vida a consecuencia de las lesiones que presentaba.

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      En poco tiempo al sitio arribaron decenas de agentes policiales, tanto de la Guardia Civil Estatal como de la Policía de Investigación, los cuales se dedicaron a buscar por el área pero de momento no dieron con los autores del ataque.

      En los carriles laterales se observaban cartuchos percutidos, por lo que se estima que desde un tramo atrás le irían disparando al ahora occiso.

      Personal de Servicios Periciales acudió a inspeccionar el sitio en busca de indicios sobre el ataque y el cuerpo del ahora occiso fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practique la autopsia y entregarlo a los familiares.

      La Fiscalía General del Estado, inició las investigaciones sobre el suceso para dar con el paradero de los responsables y proceder de acuerdo a la ley.

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