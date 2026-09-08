Asesinan a mujer de 52 años en Culiacán

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CULIACÁN, Sin., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- En el interior de una vivienda de la colonia Josefa Ortiz de Dominguez, fue localizada una mujer de nombre Alma Yadira "N", de 52 años de edad asesinada con arma blanca y presuntamente fue asfixiada, sin que se tengan evidencias de la identidad de sus posibles agresores.

Hallazgo y reacción familiar

Los familiares de la víctima que acudieron a buscarla en su casa al no tener conocimiento de su paradero, al abrir el inmueble ubicado en la avenida Alberto Terrones y buscarla en su recamara la encontraron muerta, con un trozo de una sábana blanca, atada en su cuello y lesiones en varias partes de su cuerpo.

Intervención de autoridades y diligencias

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con el descubrimiento sus familiares hablaron a las líneas de emergencia para notificar de su muerte, por lo que elementos de la policía y de los cuerpos de auxilio acudieron al lugar y determinaron que no presentaba signos vitales.

El personal de la Fiscalía General del Estado que llegó a la vivienda levantó diversas evidencias y dispuso levantar el cuerpo para practicarle la necropsia de ley, pese a que a simple vista se le observaron heridas con arma punzocortante y escoriaciones en el cuello.