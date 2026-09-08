Pide Galindo aumentar afiliaciones en el PRI

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que el bajo número de militantes registrados por el PRI en la entidad es un tema que corresponde atender a las dirigencias y estructuras partidistas, al señalar que la afiliación es una de las tareas fundamentales de cualquier instituto político de cara a los próximos procesos electorales.

Luego de que el padrón validado por el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó apenas mil 859 afiliaciones válidas del PRI en San Luis Potosí, Galindo señaló que la promoción de nuevos militantes debe ser un trabajo permanente tanto de las dirigencias estatales como de los comités municipales.

El edil apuntó que los partidos enfrentarán una competencia intensa en las elecciones de 2027, por lo que consideró que aún hay tiempo para fortalecer sus padrones. "Es un ejercicio permanente de afiliación", expresó, al referirse a la necesidad de incrementar la presencia política mediante la incorporación de nuevos simpatizantes.

Galindo evitó emitir una crítica directa hacia la dirigencia estatal encabezada por Sara Rocha Medina, aunque insistió en que convencer a los ciudadanos de sumarse a un partido es una de las responsabilidades centrales de sus órganos de dirección. Añadió que el crecimiento en el número de afiliados se traduce en mayor presencia y fortaleza política.

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Al comparar los registros de militancia reportados por el INE, el alcalde señaló que Morena y el Partido Verde encabezan la lista de afiliaciones, mientras que Movimiento Ciudadano y el PAN también mantienen niveles superiores. En ese contexto, reconoció que el PRI aparece rezagado en el padrón estatal, aunque evitó adelantar juicios sobre el desempeño de su dirigencia.