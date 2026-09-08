Hombre aclara lo sucedido tras llenar dos garrafones de refresco

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Después de que un video lo exhibiera llenando dos garrafones de 20 litros con refresco en una tienda Costco de Aguascalientes, un hombre decidió responder a las críticas que recibió en redes sociales y explicar qué había detrás de las imágenes que terminaron convirtiéndolo en "Lord Garrafones" o "Lord Refill".

Hombre aclara video garrafones refresco Costco

A través de un video publicado en TikTok, aseguró que la grabación que se hizo viral solamente mostró una parte de lo ocurrido y que su familia y él no estaban haciendo nada indebido.

También explicó por qué llevaban dos garrafones y aseguró que incluso se llevaron menos refresco del que les correspondía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hice un pedido grande de hot dogs en Costco. Como sabemos, cada hot dog incluye un vaso de refresco", comenzó diciendo.

Ante ello destacó que el personal de la tienda lo atendió con mucha amabilidad y que fueron los propios trabajadores quienes le hicieron algunas recomendaciones para poder transportar todo lo que había comprado.

Familia explica uso garrafones tras video viral en tienda Costco

Según relató, los empleados le indicaron que necesitaba un recipiente grande para llevar el líquido, debido a que transportarlo en los vasos podía provocar que se derramara. Por ello, aseguró que le sugirieron utilizar una hielera y dos garrafones.

Esta parte, precisamente, es una de las que quiso aclarar después de que el video se hiciera viral, pues aseguró que en ningún momento colocaron directamente los garrafones debajo de la máquina de refrescos.

"Nosotros no pusimos el garrafón directamente en la máquina. Lo que nosotros hicimos fue contar vaso por vaso, para saber cuánta cantidad nos estábamos llevando", explicó.

También habló sobre la cantidad de refresco que terminó llevando, pues aseguró que su familia fue contando los vasos y que decidió detenerse antes de alcanzar la cantidad total que, de acuerdo con su versión, le correspondía por los 100 hot dogs que había comprado.

Incluso afirmó que se llevaron menos refresco del que les correspondía, algo que, según señaló, también fue mencionado por el gerente de la tienda en un clip difundido por el tiktoker Jorge Alba.

"Nosotros contamos una cierta cantidad de vasos hasta que se nos hizo prudente. No nos llevamos todo lo que compramos", afirmó.

Sin embargo, agregó que, aun si hubieran decidido llevarse todo el refresco correspondiente a su compra, consideraba que estaban en su derecho porque ya habían pagado por ese producto.

"Pero aun si hubiéramos querido, estábamos en todo nuestro derecho, ya que habíamos pagado ese producto", añadió.

Por ello, cuestionó la forma en que fue difundido el video que provocó la polémica, pues de acuerdo con su versión, las imágenes que circularon en redes no mostraban todo lo que había ocurrido dentro de la tienda, sino únicamente captó el momento en que él y su familia se retiraban del establecimiento.

Por esa razón, consideró que el material estaba incompleto y que fue difundido con "mala intención", pues, desde su perspectiva, terminó afectando públicamente a una familia que "no estaba haciendo nada malo".

Otro de los detalles que decidió aclarar fue la presencia de uno de los trabajadores de Costco que aparece en las imágenes, pues negó que el empleado estuviera intentando detenerlos o llamarles la atención cuando se disponían a salir de la tienda.

Según explicó, el trabajador únicamente se acercó para despedirse de ellos. Por ello, rechazó la interpretación que hizo la persona que grabó el video, quien aseguró que el empleado aparentemente estaba impidiendo que la familia avanzara.

Sus declaraciones no terminaron ahí, ya que también se dirigió a la persona que grabó y difundió las imágenes, pues aseguró que actuó "de una manera muy malvada".

Ante ello, afirmó que tomarán acciones legales, por lo que pidió apoyo de los usuarios para poder identificar a la persona que realizó la grabación y llevarla ante las autoridades.

"Necesitamos apoyo para poder encontrar a esta persona, y poder acercarla a las autoridades, para que este tipo de situaciones no se repitan", expresó.

Finalmente, señaló que nadie debería sentirse con miedo o avergonzado al acudir a una tienda y realizar una compra simplemente porque otra persona considera que su comportamiento no es adecuado.

"No es posible que vayamos a las tiendas o a comprar lo que necesitamos con miedo o con vergüenza porque a una persona no le parece lo que hagamos [...] Necesitamos poner un alto", concluyó.