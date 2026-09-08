Profeco publica precios promedio de carne de res para 2026

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Si al comprar carne de res dudas sobre cuál es el corte más barato o cuál elegir para tu platillo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene algunas recomendaciones que te ayudarán a tomar la mejor decisión.

Con ello, lograrás acertar en el sabor de tus recetas para las fiestas patrias.

De acuerdo con Profeco, estos son los precios promedio del kilogramo para distintos cortes de carne de res -obtenidos a granel y como parte del programa Quién es Quién en los Precios entre el 3 y 14 de agosto-:

Molida especial 80/20: $139.05

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Bistec del 0: $165.34

Bistec del 0 para el asador: $169.05

Molida: $189.52

Milanesa o de corte delgado o de pulpa blanca: $226.50

Falda para cocer o guisar: $226.58

Carne para asar: $226.58

Falda o para deshebrar o deshebrada: $228.90

Milanesa de pulpa blanca para el sartén: $231.68

Molida top sirloin 90/10 o de sirloin 90/10: $240.28

Bistec corte delgado o bistec: $245.19

Bistec ranchero: $245.50

Bistec diezmillo o diezmillo sin hueso: $248.40

Bistec para el asador: $251.00

Milanesa de bola o auténtica de bola o de bola corte delgado o de pulpa bola: $254.35

Milanesa de bola para el sartén: $259.42

Chuleta o chuleta costilla o chuletón: $267.38

Filete limpio: $497.92

Y aunque las siguientes opciones no se consideran cortes de carne, también es importante que conozcas sus precios por si las necesitas para tus preparaciones:

Hígado: $72.54

Panza o menudo crudo: $112.13

Panza o menudo cocido: $133.03

Retazo con hueso para cocer o guisar: $142.87

Retazo con hueso o cocido comercial: $146.85

Cada corte de carne tiene características diferentes, tanto en grasa, sabor y textura, que dependen de la zona de la res. Aquí te ofrecemos una guía sencilla de origen:

Espaldilla

Diezmillo

Rollo de diezmillo

Planchuela

Pescuezo

Filete (solomillo)

New York (lomo corto)

Rib eye

Chuletón

Costilla

Costilla de lomo

Pulpa negra, blanca y bola

Cuete

Copete

Aguayón

Tapa de aguayón (picaña)

Empuje

Suadero

Arrachera

Arrachera de lomo

Entraña

Chambarete delantero, trasero, sin hueso y joroba

Lengua

Cachete

Panza

Hígado

Sesos

Tuétano

Ya que conoces su precio promedio, los diferentes tipos de carne y la zona del animal de la que proceden, Profeco sugiere tener en cuenta los siguientes elementos para comprar la de mayor calidad:

La carne de res fresca suele tener un tono rojo brillante; si su coloración es distinta, es señal de que el producto ya no está en óptimas condiciones.

Si eliges un corte empaquetado, revisa su fecha de caducidad o de consumo preferente. La información debe estar legible, completa, sin tachaduras, sin correcciones ni sobreetiquetado.

Antes de comprarla, verifica que el envase esté intacto y no se encuentre perforado, roto o que presente algún otro daño.

Si la carne de res huele rara, agria o podrida, lo mejor es no consumirla.

Trata de no comprar piezas que hayan permanecido durante más de una semana en los refrigeradores del supermercado o de la carnicería.

Cuando vayas a hacer la despensa, deja la carne para el final, así permanecerá menos tiempo fuera de refrigeración y conservará mejor su calidad.

Al tocarla, debe sentirse firme, pero no excesivamente dura; si se siente chiclosa, lo mejor es no comprarla.

Si no la comerás pronto, lo mejor es congelarla. La manera correcta de hacerlo para que conserve sus características y no adquiera olores, es colocarla en un recipiente limpio, seco y con tapa hermética.

Es sencillo: identificar la procedencia del corte, comparar precios y revisar su estado al momento de comprar, garantiza una carne de res deliciosa.

Precios promedio de cortes de carne de res según Profeco

Recomendaciones de Profeco para comprar carne de res de calidad