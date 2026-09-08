Imelda Tuñón confirma que no estará en La granja VIP 2

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- La actriz Imelda Tuñón ya confirmó los rumores que, desde meses atrás, indicaban que sería una de las participantes de "La granja VIP 2". Sin embargo, su estancia en el reality de TV Azteca no se materializó debido a que, sus asesores legales le pidieron ser paciente y esperar que, primero, se resolvieran algunos de los procesos que están en curso de ser resueltos.

Abogados impiden participación de Imelda Tuñón en La granja VIP 2

Cuando se habló de una segunda edición de "La granja VIP", uno de los primeros nombres que sonó fue el de "Ime"; se decía que podría convertirse en una posible competidora, pero, cuando en "Venga la alegría" comenzaron a revelarse la identidad de las y los concursantes, no figuró el de la exnuera de Maribel Guardia.

Aun cuando su participación no se concretó, la joven decidió recurrir a sus redes sociales para revelar a sus seguidores, que aseguraban que Garza Tuñón sería parte del elenco del programa que, en realidad, sí estaba contemplada y que, después de recibir la invitación de la televisora del Ajusco, ella aceptó sin miramientos.

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Procesos legales y restricciones para Imelda Tuñón

¿Qué fue entonces lo que frustró su entrada a "La granja VIP"? La madre de José Julián contó que fueron sus abogados, encargados no sólo de resolver los problemas que atraviesa con su exsuegra, por los derechos de convivencia que tiene la actriz sobre su hijo, sino también de aclarar los asuntos de la herencia de su marido fallecido -Julián Figueroa- y defenderla de las imputaciones de las que la acusa José Manuel Figueroa, quienes le expresaron que, en este momento, no era prudente que se implicase en ese proyecto.

"Ya no quedó en mis manos, esta parte de no entrar, yo sí quería entrar, tenía muchas ganas, tenía todo puesto ya para entrar y, al final del día, fue el tema legal, que ya no me permitieron avanzar".

Fue entonces que la joven agradeció a los ejecutivos que le extendieron la invitación, a quienes les expresó que, de tener otro proyecto que no requiera de su participación 24/7, tiene toda la disposición y compromiso de participar en él.

"Agradecerle muchísimo a Ana de la Vega y a Adrián Ortega, por haberme tomado en cuenta para este reality, espero que me consideren para la próxima edición que, creo, que ya va a estar más tranquilo todo; también estoy aquí para lo que se necesite, si es una participación dentro del programa o cualquier otra cosa que necesiten dentro de Azteca, aquí estoy".