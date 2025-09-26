"Negociar la ley, nunca": Sheinbaum a Salinas Pliego

Ante la propuesta del empresario y presidente del Grupo Salinas, Ricardo Salinas de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para llevar a cabo "una mesa de diálogo responsable" para que sus empresas paguen los impuestos que deben, la Mandataria federal afirmó que esto "no es un asunto de negociación en oscurito" y advirtió que "negociación de la ley, nunca".

La jefa del Ejecutivo federal aseguró en conferencia de prensa que su gobierno siempre estará abierto al diálogo, y nunca cerrará la puerta a nadie, pero, advirtió que no se puede negociar con la ley.

"Por el tema de la publicación que hizo ayer el Grupo Salinas: esto no es un asunto de negociación en oscurito. Esos tiempos ya quedaron en el pasado, no es asunto de sentarnos a negociar qué sí, qué no.

"Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación de la ley, nunca. Como decía Juárez `Nada ni nadie por encima de la ley´. Se llama Estado de derecho para todas y para todos".

"No es autoritarismo, la ley es ley"

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que ha habido muchas mesas técnicas con el Grupo Salinas sobre el pago de impuestos, e indicó que todos los contribuyentes tienen derecho de audiencia y serán recibidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero advirtió que "la ley es la ley".

Destacó que la Constitución y el Código Fiscal permite a deudores descontar multas y recargos en el caso de que se pague.

"Esto no es autoritarismo, no es. Las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona, pero la ley es la ley", afirmó.

"Mesas técnicas ha habido muchísima sobre este caso en particular. Él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague".

Ayer, el empresario Ricardo Salinas Pliego propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum que ambos equipos de trabajo se reúnan en una "mesa de negociación, seria y transparente" para encontrar puntos de acuerdo en el pago de impuestos.

En redes sociales, el dueño de Grupo Salinas informó que dichas reuniones se realizarían con el objetivo de que las empresas de su grupo paguen "lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley".

"Es evidente que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias", escribió Salinas Pliego.

