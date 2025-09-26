Víctimas esperan disculpas de Garduño

Ciudad Juárez, Chih.- El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se prevé que ofrezca este viernes disculpas públicas a los familiares de los 40 fallecidos y a las 27 personas que resultaron heridos en el incendio ocurrido hace dos años y seis meses en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El acto público tendrá lugar a más de mil 795 kilómetros del lugar de los hechos, en el Museo de la Ciudad de México, pese a que las familias querían que fuera en Ciudad Juárez.

“Derivado de las condiciones establecidas por el juez para otorgar la suspensión condicional del proceso penal por el cual se encuentra vinculado el excomisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco G. Y., este viernes 26 de septiembre se realizará un acto de disculpa pública en el Museo de la Ciudad de México. La disculpa se dirige hacia las familias de los 40 fallecidos, así como a los 27 sobrevivientes del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez”, anunció la Fundación para la Justicia, que ha acompañado a las familias de los fallecidos y lesionados.

Mientras se realiza el acto oficial en la capital del país, en Ciudad Juárez organizaciones civiles como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) llevarán a cabo manifestaciones pacíficas para mostrar solidaridad y apoyo a las víctimas y familias afectadas.

