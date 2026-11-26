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Ciudad Valles.- Un hombre originario de Tanlajás que circulaba en una motocicleta por la carretera Valles-Tamazunchale falleció luego de que un autobús lo embistió.

El accidente se suscitó alrededor de las 11 de la mañana, en el kilómetro 350 de la carretera federal número 85, a la altura del parque acuático Coy.

La víctima mortal fue identificada como Ernesto, de 56 años de edad, vecino del ejido Santa Rosa, del municipio de Tanlajás.

De acuerdo con la información recabada, el quincuagenario circulaba en una motocicleta con dirección hacia Ciudad Valles, pero en el trayecto fue embestido por un autobús de la línea Autonaves.

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Vecinos de la zona salieron para ayudarlo y reportaron el hecho al Sistema de Emergencias 9-1-1, por eso se trasladaron hasta ese lugar los paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, Ernesto ya había fallecido.

No se ha dado a conocer información del chofer del autobús. La Fiscalía General del Estado se encargaría de deslindar responsabilidades.