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Veinte personas resultaron lesionadas durante un accidente de un autobús de pasajeros en la zona conurbada de la ciudad de Puebla.

Detalles confirmados del accidente

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy sobre el bulevar Forjadores en San Pedro Cholula, municipio metropolitano de la capital poblana.

Se trató de un autobús de la ruta Transportes Unidos Huejotzingo, el cual terminó impactado en un establecimiento comercial.

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Acciones de la autoridad y atención a los heridos

Elementos de diversas corporaciones de auxilio y policiales acudieron al sitio a prestar auxilio a los cerca de 40 pasajeros que viajaban en la unidad.

Al menos 20 personas, entre ellos estudiantes universitarios, requirieron atención por diversas lesiones que presentaban.

Autoridades locales afirmaron que las primeras investigaciones apuntaban a una posible falla en el sistema de frenos, sin embargo, los usuarios denunciaron que el conductor viajaba a exceso de velocidad.