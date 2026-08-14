Los Tigres del Norte padrinos de jóvenes en México Canta, confirma Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la banda Los Tigres del Norte será invitada en la semifinal del concurso México Canta, la cual se llevará a cabo el 23 de agosto en el Orpheum Theatre de Los Ángeles, California.

Además, serán padrinos de los siete jóvenes semifinalistas y serán reconocidos por el Consejo Mexicano de la Música por sus 57 años de trayectoria e impacto en la música regional.

A través de un video presentado en Palacio Nacional, se destacó que Los Tigres del Norte han vendido más de 60 millones de discos, han obtenido seis Grammys y 12 Grammys latinos. Tienen su propia estrella en el paseo de la Fama de Hollywood y cada 9 de febrero se celebra su día en San Francisco, "pero lo más importante de todo es que los Tigres del Norte son la voz del pueblo y están en México Canta".

Durante la conferencia matutina de este viernes 14 de agosto, se invitó a la población a seguir la transmisión de la semifinal el próximo domingo 23 de agosto a las 19 horas, a través de Canal 22 y medios de comunicación públicos mexicanos.

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"Han sido muy solidarios muchísimos artistas, grupos musicales de música mexicana, con este programa que busca promover a jóvenes, cantantes, cantautores, cambiar la narrativa de música nueva en México que está orientada a la violencia, las drogas, a una narrativa distinta. Muchas gracias a Los Tigres del Norte. Y antes de irnos hoy, les vamos a poner una canción nueva también de Los Tigres para que la conozcan", expresó la mandataria federal.

El viernes pasado, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, informó que las semifinales de la segunda edición del concurso México Canta se llevarán a cabo el 23 de agosto desde Los Ángeles, California y el 30 de agosto en Mazatlán, Sinaloa. El público elegirá al séptimo finalista el 6 de septiembre y la final se realizará el domingo 13 de septiembre desde el Auditorio Nacional.

"Los Tigres del Norte demuestran que las y los jóvenes mexicanos tienen garra y pasión y sobre todo representan al pueblo con canciones como La Jaula de Oro o de Paisano a Paisano con las que le dieron voz a los migrantes, musicalizaron sus miedos, intereses y esperanzas. El 23 de agosto, la agrupación nacida hace 57 años en Mocorito, Sinaloa, será reconocida por el Consejo Mexicano de la Música, por su gran trayectoria, así como su aportación y fomento a la cultura nacional", señaló el gobierno.

La Jefa del Ejecutivo indicó que la banda norteña serán padrinos de los siete jóvenes semifinalistas de México Canta, mencionó que el acceso a este evento será gratuito con registro previo a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura.