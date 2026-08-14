Sheinbaum ve trasfondo político en visa de Andy

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al retiro de la visa de Andrés "Andy" López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que ve "injerencia en la política mexicana" y que la medida "no es parejo a todos los países".

"Esta cancelación de visas que han hecho, tiene un sentido político, esencialmente, porque no es parejo a todos los países", señaló Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

La presidenta destacó que la medida tomada respecto a la visa de Andrés López Beltrán refleja una acción con motivaciones políticas y no una práctica uniforme en el ámbito internacional.