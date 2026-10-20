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"No ordené intervención de agentes"

Por El Universal

Octubre 20, 2026 03:00 a.m.
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"No ordené intervención de agentes"
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      Ciudad de México.- El exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno, acusado de traición a la patria por el caso de dos agentes de la CIA en la entidad, negó su participación en las decisiones para permitir la intervención de agentes extranjeros durante el operativo en El Pinal y aseguró que no hay prueba alguna sobre su presunta culpabilidad en la investigación de la FGR.

      En su declaración ante el juez de Control, durante la audiencia del domingo 18 de octubre de 2026 en Chihuahua, Jáuregui Moreno afirmó que "no hay una sola referencia específica que me señale en los hechos relacionados con la intervención de agentes extranjeros en el operativo de El Pinal".

      "No hay un comportamiento, no hay una declaración de un funcionario en donde yo haya dado una instrucción, en donde yo haya participado en alguna reunión, en donde yo hubiese tomado alguna decisión relacionada con la intervención que ha quedado debidamente acreditada de estos elementos", dijo.

      "Ni una, en una exhaustivísima investigación que recabó testimonios de más de 40 elementos de la FGE. Ni una sola referencia específica a mi intervención. Ni una orden. Ni un WhatsApp. Nada que estableciese un nexo lógico causal que pudiese dejar clara mi intervención y mi determinación como concluye la fiscalía. Ni una sola".

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