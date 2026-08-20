Noroña niega que EU le haya revocado la visa

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El senador de Morena Gerardo Fernández Noroña desmintió las versiones difundidas en algunos medios de comunicación en el sentido de que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el expresidente del Senado aseguró que su visa sigue vigente y dijo con sarcasmo que el secretario de Estado no le ha notificado nada al respecto.

"Pues a mí no me ha hablado el secretario de Estado Marco Rubio. Ni (Christopher) Landau me ha mandado ningún mensaje, ni tengo ninguna información. Parece que los de Atypical son la sucursal del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos, y dicen que me la cancelaron. Pues mira qué interesante, que lo demuestren", emplazó.

-¿Y usted no intentaría próximamente ir a Estados Unidos? ¿No tiene algún plan?

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-"¿Y para qué voy a Estados Unidos?

-¿Ya no le interesa?

-Iré a Estados Unidos cuando considere conveniente ir a Estados Unidos. ¿Y para qué tendría que ir a Estados Unidos? Para que ustedes hagan lo que hacen siempre. Si cruzo sin problema, "ahí está en Estados Unidos, ¿quién pagó su viaje?, ¿cómo es que viene aquí?"

Dijo que si viaja a Estados Unidos y hubiera un agravio, los medios de comunicación y sus detractores lo celebrarían como si ganaran el Mundial.

"Yo voy a donde considero ir, en el momento que considero hacerlo, y, por supuesto que volveré a Estados Unidos, por supuesto que volveré a Estados Unidos, no tengo la menor duda de ello", aseguró.