Nueva ola de violencia deja cuatro muertos en Culiacán

La violencia volvió a registrarse en la capital del estado con los asesinatos de tres hombres y una mujer, dos de las víctimas fueron privadas de la vida en la misma colonia Lázaro Cárdenas, en donde un día antes se produjo un ataque a balazos en una vivienda, en la que tres personas perdieron la vida y una más fue herida.

Las autoridades de seguridad pública fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego muy cerca del estadio de fútbol de los "Dorados", al presentarse junto con personal militar encontraron a una mujer y un hombre asesinados fuera de un domicilio, cuyos cuerpos fueron cubiertos por vecinos con toallas.

Según los datos que obtuvieron la pareja se encontraba en la banqueta de un domicilio ubicado por la calle Comunicaciones del fraccionamiento Fovissste, cuando personas armadas les dispararon en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar.

Las autoridades judiciales que acudieron a dar fe de este doble homicidio recopilaron datos preliminares sobre las identidades de las víctimas como Yukie "N" y Pedro Ricardo "N".

En la colonia Lázaro Cárdenas, Iván Armando "N", de 39 años, quien conducía una motocicleta de color negro fue perseguido a balazos por los ocupantes de un vehículo cuyas características se desconocen, los cuales lograron privarlo de la vida, por la calle Mina de Copala.

Calles adelante de esta misma colonia, José Manuel "N" fue asesinado de varios disparos a la entrada de una casa ubicada en la colonia Mina de Mozambique, sin que se conozca si estos dos nuevos homicidios están relacionados.

Un día antes, en una vivienda de la calle Silvestre Revuelta, de la misma colonia, civiles armados atacaron a balazos a cuatro hombres que recién habían llegado al lugar, tres de ellos perdieron la vida y un cuarto fue trasladado a un hospital con graves heridas.

Los paramédicos de la Cruz Roja que se presentaron en el lugar determinaron que las dos personas del sexo masculino encontrados en el patio no presentaban signos vitales, al igual que un tercero que quedó tendido en el pasillo.

En cuanto al cuarto hombre que se presume que alcanzó a correr e intentar salir de la casa, este quedó gravemente herido, por lo que fue llevado a un hospital escoltado bajo seguridad para ser internado en un hospital.