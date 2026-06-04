"Nulidad podría aplicarse en el 2027"

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Ciudad de México.- Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República, informó que la nulidad de elecciones por injerencia extranjera podría aplicarse para la próxima elección de 2027, tras la reforma publicada el pasado martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Alcalde Luján dijo que se debe esperar a las leyes secundarias de esta reforma, pero destacó que el artículo 40 de la Constitución ya establece el rechazo a la injerencia extranjera en elecciones.

"Entonces, faltan las leyes secundarias, en efecto, pero está en nuestra norma constitucional, que es nuestra Carta Magna, finalmente", dijo.

"¿Podría aplicar para las elecciones de 2027?", se le preguntó a la consejera.

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"Podría. A ver, no tenemos todavía las normas secundarias, eso hay que esperar, pero dado que está nuestra norma constitucional podría haber una interpretación de que, estableciéndose en la Carta Magna, puede ser considerada", respondió.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno quiera usar como pretexto la injerencia extranjera para anular cualquier elección. Señaló que en caso de que se presentara una situación de posible injerencia sería el Tribunal Electoral el encargado de interpretar tal situación.