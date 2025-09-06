Obligatorio registro de usuarios de telefonía

Ciudad de México.- La prueba piloto para que usuarios se registren a la telefonía móvil ya comenzó y estará vigente hasta el mes de octubre. En este ejercicio participa la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) junto a las operadoras Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.

El programa busca mejorar los procesos de registro a las líneas telefónicas y forma parte de los esfuerzos de las autoridades mexicanas para combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos a través de los teléfonos celulares.

Esta medida, antes de ser ley, fue criticada por la oposición y defensores de los derechos digitales debido a que acusaron que motivaría el espionaje de las personas usuarias.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para registrarte en este programa piloto:

La Agencia de Transformación Digital informó que este registro aplica a las líneas nuevas y que se inició desde el 1 de septiembre y concluirá en octubre próximo, cuando entren en vigor los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Agregó que para el mes de octubre ya será obligatorio el registro de las nuevas líneas telefónicas en todos los puntos de venta.

El trámite lo podrás realizar en los respectivos centros de atención de cada empresa telefónica, ya sea Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Altán.

Para poder realizarlo, el empleado te solicitará una identificación oficial que contenga la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la persona usuaria, esto, en busca de vincular la información con la línea telefónica que se contrate en el centro de atención.

En el caso de que ya cuentes con alguna línea activa, la ATDT informó que se tendrá un periodo para su registro, sin dar mayores detalles sobre cuándo comenzará este proceso.

Agregó que las compañías deberán habilitar la modalidad remota en busca de facilitar este proceso a las personas usuarias.

Es importante mencionar que los datos proporcionados quedarán en resguardo de las compañías telefónicas en conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.