Cae Yanet "N", presunta traficante de armas de EU a México
Más de 5 mil cartuchos y un vehículo fueron asegurados durante la operación en Sonora
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Como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, elementos de Secretaría de Marina, Defensa, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron a Yanet "N", de nacionalidad estadounidense, identificada como operadora logística para el trasiego de armamento de una facción del Cártel de Sinaloa.
Así lo informaron las autoridades federales, quienes detallaron que durante la operación llevada a cabo en Sonora, se aseguraron más de 5 mil 400 cartuchos y un vehículo.
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Fotos: Gabinete de Seguridad
Con estas acciones, señala el boletín, se afectó la capacidad operativa de los grupos criminales y se evitó que armamento y municiones sean utilizados para generar violencia.
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