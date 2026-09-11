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Pensiones Bienestar: apellidos con "L" reciben depósito este viernes

La dispersión del quinto bimestre continuará de forma escalonada; el 16 de septiembre no habrá pagos

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 11:22 a.m.
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Pensiones Bienestar: apellidos con "L" reciben depósito este viernes
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      Ciudad de México.— Este viernes 11 de septiembre reciben el depósito de las Pensiones Bienestar los derechohabientes cuyo primer apellido comienza con la letra "L", de acuerdo con el calendario de pagos del quinto bimestre de 2026.

      La Secretaría de Bienestar entrega los recursos correspondientes a septiembre y octubre mediante depósitos escalonados en las tarjetas del Banco del Bienestar. El orden se establece conforme a la letra inicial del primer apellido.

      Los beneficiarios no están obligados a retirar el dinero durante la fecha asignada, pues los recursos permanecerán disponibles y seguros en sus cuentas hasta que decidan utilizarlos.

      Los montos entregados durante este bimestre son:

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      • Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.
      • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.
      • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.
      • Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por menor registrado.

      En el caso de Sembrando Vida, el pago mensual de septiembre fue de 6 mil 450 pesos y se depositó el miércoles 9 de septiembre.

      Los derechohabientes pueden consultar su saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar o comunicándose a la Línea Bienestar, al teléfono 800 639 4264.

      Para retirar efectivo deben presentar su tarjeta e ingresar su NIP de cuatro dígitos en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. La tarjeta también puede utilizarse para pagar servicios y realizar compras en establecimientos.

      La dispersión continuará durante los próximos días, aunque el miércoles 16 de septiembre no se realizarán depósitos, debido a que es un día inhábil por la conmemoración de la Independencia de México.

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