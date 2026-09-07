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Sheinbaum: se atienden protestas por planta de amoniaco

Un equipo de Semarnat, Secretaría de Gobierno y Conagua participa en asambleas para escuchar solicitudes y oposición local.

Por El Universal

Septiembre 07, 2026 01:38 p.m.
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Sheinbaum: se atienden protestas por planta de amoniaco
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Ante las protestas por la construcción de la planta de Amoniaco en Topolobampo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se están realizando consultas y asambleas para atender las inconformidades de los pobladores.

      Acciones de la autoridad

      En su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que "se está trabajando en la zona, haciéndose consultas a la población, trabajando y dialogando".

      En ese sentido, la mandataria federal recordó que durante el inicio de la construcción de la planta en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador "se hizo una consulta pública a las comunidades de la zona y la consulta votó que sí".

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      ¿Qué declararon sobre las protestas y acciones oficiales?

      "Ahora que ha habido protestas hay un equipo que se envió desde Semarnat, Secretaría de Gobierno, Conagua y otras áreas en donde están teniendo asambleas para ver cuáles son las solicitudes de la población, qué es lo que piensan, por qué se oponen", dijo.

      La Presidenta sostuvo que algunas de las inconformidades de los pobladores tienen que ver con compromisos realizados por la empresa que no se han cumplido, "entonces se está trabajando para que la empresa cumpla con esos compromisos en la zona".

      "Está habiendo asambleas, consultas, hasta que se termine esto no se toma una decisión y hasta ahora van bastante bien, la gente está yendo a las asambleas, está participando y como siempre, nada a la fuerza, sino siempre todo por la razón", declaró.

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