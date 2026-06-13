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Padres de 43 acusan criminalización

Por El Universal

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Padres de 43 acusan criminalización
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      Ciudad de México.- Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acusaron que nuevamente, autoridades de la Ciudad de México en la Caseta Tlalpan, bloquearon el paso a 17 autobuses que transportaban a estudiantes normalistas. Por lo que se canceló una reunión con autoridades federales para exponer sus demandas a casi 12 años de la desaparición de sus hijos.

      "¿Cómo es posible que a los 17 autobuses no los dejaron pasar? El lunes que no dejaron pasar hasta llevaron a sus perros, entrenadores, ¿qué somos nosotros para que nos lleven perros? Eso nunca había pasado. Como padres de los 43, aquí vamos a seguir", dijo María Rodríguez, madre de Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa.

      Durante un mitin en el Antimonumento de los 43 ubicado en Paseo de la Reforma, Mario González, padre de César Manuel González, reprochó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum los acusa de venderse a la oposición, los criminaliza y no atiende sus exigencias.

      "No hemos recibido dinero de ningún pinche partido. Desgraciadamente, el primer morenista que nosotros confiábamos y se montó en el movimiento de los padres nos falló y ese fue López Obrador que desafortunadamente, se tomó fotos con la camisa de los rostros de nuestros hijos".

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