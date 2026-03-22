PAN abre candidaturas a ciudadanos y lanza dardo a Morena rumbo a 2027

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, reiteró la apertura de ese partido a los ciudadanos que quieran ser candidatos en las elecciones de 2027.

Dijo que, a diferencia de Morena, en Acción Nacional no hay "corcholatas" y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a romper el narcopacto de muchos de sus gobernantes y políticos.

En un evento masivo en la Alameda del Sur, ante gobernadores, alcaldes, senadores, diputados, dirigentes y militantes, el presidente nacional aseguró que, hasta el momento, y desde el anuncio de la apertura de 100% de las candidaturas, se han registrado 5 mil ciudadanos.

"Hoy Acción Nacional anuncia que todas, absolutamente todas las candidaturas del PAN, hoy las abrimos y se las ofrecemos a la ciudadanía. a ti, va en serio, vas sin reservas, vas sin vuelta atrás. Ni una sola candidatura queda reservada para liderazgo alguno que no se la gane. Ni una sola candidatura del PAN queda exenta de esta apertura.

"Estamos absolutamente convencidos que esta es la ruta para el triunfo electoral de 2027. Cuando les vamos a arrancar las mayorías ficticias a Morena", afirmó.

"Acá la competencia será real. Acá no vamos a inscribir a corcholatas cuando ya existe una corcholata predeterminada. Aquí quien gane, ganó", mencionó en su discurso.

El panista subrayó que hoy arranca el cambio, porque hoy convocamos a mujeres y a hombres a arrancar la corrupción, la inseguridad, el narcopacto, el mal gobierno.

"Y hoy se lo repetimos a la Presidenta de México. Rompa el pacto, Presidenta. Rompe el pacto de muchos de los suyos con el crimen organizado. Rompe el pacto del huachicol. Rompe el pacto de López Obrador", concluyó.