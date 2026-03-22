Recargan energía en pirámides

Teotihuacán, Méx.- Frente a la pirámide del Sol en la zona arqueológica de Teotihuacán, Enrique y su familia dibujaron un pequeño círculo y se sentaron para meditar, cargarse de energía y dejar atrás los problemas que les aquejan, pensando en renovarse y agradecieron a los dioses por la oportunidad de hacerlo, en lo que consideran es una reliquia que les da vida.

“Recordemos que somos energía y que somos uno con el universo”, dijo el señor Enrique, luego de terminar con el ritual que hizo en el marco del inicio de la primavera y comenzar un nuevo ciclo encaminado a la tranquilidad.

Durante el proceso de meditación se tomaron de las manos, agacharon un poco la cabeza y cerraron los ojos durante algunos minutos, para después compartirse un mensaje de reflexión y motivación con el propósito de fortalecer su lazo familiar.

Al lado de ellos caminaban turistas extranjeros y nacionales, la mayoría vestidos de blanco, algunos en su totalidad, otros solo usando una prenda de ese color y entre esa multitud que se tomaba fotos familiares, selfies en pareja y que elevaban sus manos hacia el cielo con las palmas abiertas, estuvo Yadira Ortiz, originaria de Oaxaca, quien visitó por primera vez la zona arqueológica.

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“Por fin se me hizo”, declaró Yadira, quien viajó con el objetivo de recargarse de energía y conocer el sitio junto a su hija, misma que tomó distancia para fotografiarla y tomarle video. Alejandro Javier, de nacionalidad cubana y que desde hace un año vive en Tlaxcala, salió de su casa alrededor de las 9 de la mañana para llegar a la zona arqueológica junto con su esposa.

“Sí creo que uno puede cargarse de energía, es importante. Es una experiencia nueva, nunca habíamos venido a una pirámide y nos emociona mucho”, mencionó Alejandro, al pie de la Pirámide del Sol, la cual tiene una altura aproximada de 65 metros y una base de casi 225 metros por cada lado.