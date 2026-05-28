Documental revela abusos y corrupción en cooperativa Cruz Azul

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(EL UNIVERSAL).- Carlos Carrera no es fan del futbol, pero el director de "El crimen del Padre Amaro" y "La lotería del crimen" se ha hecho simpatizante del Cruz Azul, equipo que el pasado fin de semana se coronó campeón de la liga mexicana, por una película controvertida que estrena hoy.

"Azul oscuro, azul celeste", es un largo documental co dirigido con Carlos Bátiz, en donde se ve la corrupción, abuso de poder y violencia que se vivió dentro de la cooperativa que maneja al equipo de la primera división futbolera mexicana.

La cinta (que originalmente fue concebida como serie) tiene como eje la historia de la cooperativa que comenzó a oscurecerse con el mandato de los hermanos Álvarez Cuevas (Billy y Alfredo) y Víctor Garcés, ex director jurídico, que para conservar eran capaces de todo e incluso se habla de venta de partidos. Billy y Garcés, acusados de fraude y delincuencia organizada, respectivamente, están ahora en prisión.

Desde su salida, el equipo ha sido campeón de liga en dos ocasiones (tras 23 de sequía) y consiguió el trofeo por la Concacaf.

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"Me llamó la atención participar por la historia del equipo, la cooperativa y sobre todo, la historia del poderío de la familia apropiándose de todo", cuenta Carrera.

"El equipo no es turbio, es parte de un conglomerado y que depende de la cementera y pues el equipo pues estaba un poco atrapado por decisiones políticas y paralelas de estos empresarios (los Álvarez Cuevas) que tenían como intereses particulares muy turbios y ambiciosos para su propio beneficio", comenta Carrera.

Adelanta que no se encontraron pruebas físicas de ventas de partidos, pero si fueron testigos de cómo una noche unas camionetas extrañas llegaron a las oficinas y sus tripulantes extrajeron cajas.

"Es una historia de corrupción que directamente no toca los manejos deportivos, pero si decisiones de equipos, de empresas, como contrataciones", apunta.

"Azul oscuro, azul celeste" se estrenó en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara, siendo adquirida por la cadena Cinemex para su lanzamiento en salas.

Cuenta con entrevista a exjugadores y directivos como Ricardo Peláez y Oscar "El Conejo" Pérez, al igual que cooperativistas y abogados, además de Víctor Velázquez, actual presidente del club, contando con mucho material en video casero y fotografías.

"Cómo vas a ganar si hay tanta basura ahí adentro, cuando descubres que es más negocio que el equipo pierda, que gane", reflexiona por su lado Bátiz al GRAN DIARIO DE MÉXICO.

El operaprimista aclara que no encontraron nada de lo que durante muchos se dijo de que los jugadores eran comprados o amenazados para que no ganaran los partidos importantes.

Carrera por su parte, señala que en cualquier equipo podría encontrarse algo similar a lo de Cruz Azul, pues no deja de ser un negocio.

"Intereses que no necesariamente van paralelos a la limpieza del deporte, hay mucho dinero metido y creo en cualquiera puedes encontrar toma de decisiones, luchas de poder", considera el realizador.