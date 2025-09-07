Periodista muere esperando atención en el Seguro Social

El periodista Martín Arellano Solorio falleció este viernes tras sufrir un infarto y en sus últimas horas documentó a través de su cuenta en X (antes Twitter) la mala atención que recibió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde no habría recibido la atención debida.

Fue al mediodía del jueves 4 de septiembre cuando Arellano, originario de Sinaloa, publicó en la red social que sufría un posible infarto; sin embargo, no podía solicitar ayuda a través de la aplicación móvil del IMSS, ya que la herramienta de “Código infarto” sólo sirve para mostrar un mapa con la ubicación de clínicas en donde es posible atender dichas emergencias.

“Retuit, por favor. Necesito ayuda, IMSS, probable infarto y no hay aplicación ‘Código infarto’ ni puedo moverme”, escribió el periodista en X, en una publicación donde etiquetó a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al director general del Instituto, Zoé Robledo.

Horas más tarde, Arellano Solorio reportó que había sido atendido y estabilizado en una unidad de la Cruz Roja. “[El] IMSS no sirve en estos casos”, afirmó el comunicador. Alrededor de las 17:00 horas, el periodista informó que había sido trasladado a un hospital del IMSS de Mazatlán, donde fue puesto en una camilla y se le hizo esperar en un pasillo.

En punto de las 17:53 horas Martín Arellano publicó un video de apenas un segundo de duración en el que grabó la vista que tenía desde su camilla. “Desde mi pasillo. Con calidad de urgente”, fueron las palabras con las que acompañó su publicación. Esa fue la última actualización que hizo.