Canacintra solicitará recursos para la Z.I

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí trabaja en la elaboración de un estudio técnico que será presentado ante el Congreso del Estado, con el objetivo de que los legisladores etiqueten recursos específicos en el presupuesto 2026 destinados a la modernización y mantenimiento de la Zona Industrial.

Imelda Elizalde Martínez, presidenta del consejo directivo del organismo empresarial, explicó que la intención es que los diputados no solo reconozcan la necesidad urgente de infraestructura en el principal polo productivo del estado, sino que también evalúen la manera más eficiente de resolverla.

Detalló que el proyecto que Canacintra prepara contempla varias etapas. La primera consiste en la rehabilitación de ejes y avenidas principales, con énfasis en la conectividad interna de la Zona Industrial, donde actualmente existen tramos deteriorados que obstaculizan el tránsito.

En una segunda fase se plantea el reencarpetamiento de vialidades estratégicas, de modo que las calles soporten el intenso flujo vehicular, especialmente de transporte de carga.

La tercera etapa incluye la creación de nueva infraestructura, con pasos a desnivel, accesos adicionales y vialidades en sectores que carecen de rutas de comunicación adecuadas, lo cual permitiría ampliar la capacidad logística de la zona.

Finalmente, en una cuarta fase, el proyecto establece un esquema permanente de mantenimiento, para garantizar que las obras ejecutadas no se deterioren en el corto plazo. “Lo que construimos hoy se puede perder mañana si no hay un presupuesto adecuado de mantenimiento. Por eso queremos entregar una propuesta integral y bien sustentada, en la que incluso se contemple la participación de la propia cadena productiva”, puntualizó Elizalde Martínez.

La líder de Canacintra adelantó que el estudio se encuentra en su etapa final y que, una vez concluido, será entregado a los legisladores para su análisis, con la expectativa de que pueda ser incluido dentro del paquete presupuestal del próximo año.