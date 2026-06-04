logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Fotogalería

CÁLIDA CONVIVENCIA DE EXASAC

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Periodista pidió protección

Roxana Guzmán fue secuestrada el pasado martes en Veracruz

Por El Universal

Junio 04, 2026 03:00 a.m.
A
Periodista pidió protección
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El pasado martes se reportó el secuestro de la periodista de Veracruz, Roxana Guzmán Ramírez, directora de portal Pulso Informativo del Sureste.

      De acuerdo con un video difundido en redes sociales, Guzmán fue sustraída de su casa por hombres armados, quienes derrumbaron la puerta y procedieron a privarla de la libertad.

      De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), Roxana pidió protección a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz luego de denunciar presunto acoso por parte de un funcionario del municipio de donde es originaria.

      RSF informó que en 2017, su pareja, Carlos Fernández Escalante, fue asesinado, lo que causó que la periodista abandonara el estado por diversos años hasta que regresó a Nanchital.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Organizaciones en pro de la libertad de expresión, como Alianza de Medios Mx, Artículo 19 y la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos han solicitado una investigación exhaustiva del caso y su localización con vida.

      Roxana Guzmán Ramírez es directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, que muestra noticias del municipio de Nanchital en Veracruz.

      A través de redes sociales del portal, se compartían imágenes de Roxana promoviendo a los habitantes que reportaran incidentes del municipio.

      Su página de Facebook reúne alrededor de 21 mil seguidores y se encarga de cubrir noticias ambientales, de seguridad, sobre personas desaparecidas, denuncias ciudadanas, culturales, deportivas y demás.

      La Fiscalía General del Estado así como el Gobierno de Veracruz informaron que se mantiene un operativo de búsqueda de la periodista plagiada.

      Aseguraron que diversos elementos de seguridad se encuentran en labores de localización.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"
        AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"

        AMLO reaparece y pide que regrese "el otro Trump"

        SLP

        Redacción

        El expresidente respaldó a Sheinbaum y acusó presiones políticas de Estados Unidos contra Morena.

        Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado
        Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado

        Detienen a Antonio Molina, exjefe de prisiones, por crimen organizado

        SLP

        El Universal

        La Fiscalía General de la República investiga una red criminal que desvió recursos públicos durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto.

        Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación
        Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación

        Luisa Alcalde inicia derecho de réplica para combatir desinformación

        SLP

        El Universal

        Funcionarios del IMSS-Bienestar y Unidad de Crecimiento Económico participaron en la presentación.

        Sheinbaum firma acuerdo con productores para jitomate nacional
        Sheinbaum firma acuerdo con productores para jitomate nacional

        Sheinbaum firma acuerdo con productores para jitomate nacional

        SLP

        El Universal

        Más de 12 mil productores se beneficiarán con apoyo técnico y acceso a insumos.