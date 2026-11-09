Personal del INE, a paro

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Ciudad de México.- Tras las primeras revisiones laborales, salariales y operativas que lleva a cabo, el Instituto Nacional Electoral (INE) propuso un incremento salarial de 6% para el personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) con nivel FA1, a partir de enero de 2027, así como un conjunto de medidas encaminadas a mejorar sus condiciones.

Sin embargo, los trabajadores ratificaron su intención de realizar un paro de labores a partir de este lunes a nivel nacional, además de llevar a cabo movilizaciones, como el bloqueo a Viaducto Tlalpan, frente a la sede del INE en la Ciudad de México, como parte de sus protestas para exigir aumento salarial de 100%.

El INE informó que inició una revisión integral del funcionamiento de las áreas que conforman la institución mediante un ejercicio colegiado orientado a identificar necesidades, fortalecer los procesos internos y mejorar las condiciones en las que se desempeña su personal.

Ofreció, además, que durante el primer trimestre de 2027 las áreas competentes continuarán con el análisis de escenarios salariales, costos y fuentes de financiamiento, incluido el impacto del salario mínimo en la zona fronteriza, para generar propuestas rumbo a la elaboración del presupuesto institucional de 2028.

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El instituto fortalecerá el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de jornadas laborales, descansos y prestaciones, incluido el respeto a los 30 minutos destinados al consumo de alimentos, conforme a la normatividad vigente.

Explicó que para el segundo periodo vacacional de 2026 se establecerá una semana fija del 24 de diciembre al 1 de enero de 2027, mientras que los cinco días restantes se otorgarán de manera escalonada.