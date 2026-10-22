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Pide la ONU aclarar sobre localizados

Por El Universal

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Pide la ONU aclarar sobre localizados
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      Ciudad de México.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum celebró este miércoles que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pasó de criticar a México a felicitarlo por la localización de 16 mil personas desaparecidas, el presidente de ese organismo, Juan Pablo Albán, aclaró que primero debe comprobarse quiénes son esas personas, si regresaron con sus familias o si éstas fueron informadas de su paradero, y advirtió que todavía quedan más de 120 mil por localizar.

      "Nos felicitaron, dijeron que es impresionante el trabajo que se ha hecho", expresó la Mandataria, quien atribuyó los resultados a las reformas legales y al fortalecimiento de las instituciones encargadas de localizar personas desaparecidas.

      Albán hizo tres precisiones sobre las cifras presentadas por el gobierno y sus implicaciones para las familias de las víctimas.

      La primera es que las autoridades deben informar quiénes son las personas reportadas como localizadas y aclarar si fueron reintegradas a sus familias o si éstas recibieron información.

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      La segunda es que, aun cuando se confirmen las 16 mil localizaciones, todavía quedan más de 120 mil personas desaparecidas, por lo que deben seguir los esfuerzos de búsqueda.

      La tercera es que, de ser ciertos los resultados anunciados por México, éstos también deben atribuirse a la constancia de las familias buscadoras y a la activación del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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