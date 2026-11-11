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Piden a CSP apoyos para las escuelas

Por El Universal

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Piden a CSP apoyos para las escuelas
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, estudiantes de todo México le pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apoyo con el fin de desarrollar sus proyectos, además que expusieron deficiencias en algunos planteles educativos a los cuales asisten, lo que limita sus conocimientos y desarrollo.

      Durante la entrega de reconocimientos a alumnos en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció un fondo de 100 millones de pesos para desarrollar proyectos, una convocatoria permanente con recursos económicos para competencias nacionales e internacionales, y el apoyo para el registro fácil de los inventos e investigaciones.

      En un ejercicio con las y los estudiantes, le agradecieron el apoyo, pero le plantearon deficiencias en sus planteles educativos y, de forma principal, le solicitaron ayuda económica para desarrollar sus proyectos y asistir a competencias nacionales e internacionales.

      Le solicitaron apoyo para los tecnológicos de Durango porque no cuentan con materiales para hacer actividades, además que una alumna de la Universidad Estatal del Valle de Toluca suplicó un taller de electrónica con la finalidad de desarrollar equipo hospitalario mexicano.

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