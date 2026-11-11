Piden más presencia de militares en Tepalcatepec

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TEPALCATEPEC, Mich.- Pobladores de diferentes localidades del municipio de Tepalcatepec, en la región de la Tierra Caliente michoacana, dicen que viven con miedo y que, incluso, algunos han optado por abandonar sus tierras ante el asedio de grupos criminales que identifican como gente del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Temen ser obligados a formar parte de las filas de los grupos delictivos o ser asesinados.

Ante esto, piden a las autoridades federales más presencia militar en la zona y reponer las bases que retiraron recientemente.

Uno de los casos más recientes es el de los habitantes de Carapuato, quienes señalaron que células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpen en su comunidad con disparos, minas terrestres y drones cargados con explosivos.

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Recuerdan que hace dos semanas un ataque que se prolongó de las 22:30 horas hasta las 3:30 de la mañana del día siguiente.

No es un caso aislado. Los pobladores de La Estanzuela, otra comunidad de la misma región señala que el asedio de esa misma organización criminal ha llevado a que la gente huya, pues varios habitantes han sido privados de la libertad y luego asesinados.

Los habitantes temen un avance y permanencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que piden al gobierno federal apoyo para la instalación de más bases militares en esta zona.

"Hubo minas aquí a la entrada del rancho y la gente pues asustada y muchos disparos. Militares vinieron a retirar, de hecho, explotó una, pues hubo un estallido muy fuerte", relató el hombre.