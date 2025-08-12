Plaga de chapulines azota en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Una plaga de grandes chapulines genera alarma y preocupación en los agricultores de por lo menos nueve municipios de Zacatecas, que han solicitado auxilio a las autoridades estatales y federales porque este insecto ya dañó miles de parcelas de cultivos de temporal como frijol y maíz en poco tiempo.

Los chapulines son especies Brachystola Mexicana y B, Magna —uno de los más grandes de Norteamérica, conocido como “gordinflón”, según los expertos— y con amplia presencia en la entidad, por lo que se han tenido que intervenir 12 mil 732 hectáreas en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Sombrerete, Villanueva, Genaro Codina, Jiménez del Teul, Ojocaliente, Jerez y Valparaíso.

El alcalde de Fresnillo, Javier Torres, informó que su municipio es uno de los afectados.

Se constató que es un chapulín grande, de aproximadamente siete centímetros, y el diagnóstico preliminar es que hay ya 35 comunidades afectadas con poco más mil hectáreas de cultivo dañadas.

Reconoció que se trata de una situación alarmante y admitió que si no se aplican acciones inmediatas, la infestación de chapulines se puede propagar rápidamente. Ahora lo que se busca es que no afecte a las 258 comunidades que tiene Fresnillo.

Refiere que el apoyo de los demás niveles de gobierno es vital, porque el ayuntamiento no tiene presupuesto para controlar la situación, pues tan solo para insecticida se requieren 5 millones de pesos.