El Universal se disculpa con lectores y familia de Monsiváis

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El Universal ofreció una disculpa pública a la familia del escritor Carlos Monsiváis y a sus lectores este viernes, luego de la controversia generada por la publicación de una supuesta entrevista que Edmundo Cázarez realizó al intelectual hace 27 años y que incluía un párrafo relativo al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuyo fragmento apareció únicamente en la versión difundida por el diario, y cuya autenticidad no pudo ser comprobada.

"Comprometida con la rendición de cuentas hacia nuestros lectores, esta casa editorial ofrece una disculpa por la publicación de una entrevista en la que se citan palabras del escritor Carlos Monsiváis cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, Edmundo Cázarez", señaló el diario en su posicionamiento.

El medio reconoció además una falla en sus procesos editoriales, ya que no verificó el contenido de la entrevista con la grabación que, según el autor del material, existía.

"Este diario asume la responsabilidad de no haber cotejado el contenido de la entrevista con la grabación que el señor Cázares aseguró tener y que no ha sido entregada como le fue requerida", indicó.

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A la par, el medio informó que retiró el material de su portal digital y aseguró que implementará medidas internas para evitar que un caso similar vuelva a ocurrir.

"En su tramo de responsabilidad, El Universal retiró de su página digital el texto del señor Cázarez, quien deberá responsabilizarse de sus afirmaciones", subrayó.

Familia Monsiváis rechaza declaración atribuida al escritor

La controversia surgió luego de que el diario republicara una supuesta entrevista realizada en junio de 1999 por Edmundo Cázarez a Carlos Monsiváis, en la que aparecía un párrafo sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador que no figuraba en versiones previas del texto.

En el fragmento cuestionado, atribuido al escritor, se afirmaba: "Déjeme contarle que, hace algunos años, le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó de Macuspana, Tabasco, a los 19 años de edad; había asesinado, accidentalmente, a su hermano. Lo tuve aquí en mi casa por espacio de nueve meses, pasé deliciosas y divertidas noches con él. López Obrador, por dinero... ¡era capaz de hacer lo que fuera!".

Tras la publicación, el 24 de junio, la familia de Monsiváis envió una carta al director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, en la que expresó su "profundo desconcierto e indignación" y rechazó categóricamente el contenido difundido.

"Carlos jamás pudo haber dicho lo anterior. No se corresponde con su característico estilo literario ni con su probidad ética", señaló la familia.

También desmintió que López Obrador hubiera vivido en la casa del escritor y afirmó que ambos se conocieron "alrededor de veinte años más tarde de lo que dice el autor de la entrevista".

"Resulta indignante y vergonzoso que un periódico como El Universal difunda calumnias tan torpes y flagrantes", añadieron los familiares, quienes desde ese momento exigieron pruebas o una disculpa pública y advirtieron que se reservaban el derecho de actuar legalmente.

La supuesta entrevista que Edmundo Cázarez realizó a Carlos Monsiváis hace 27 años no contenía, ni en su publicación original ni en republicaciones posteriores, las declaraciones que el escritor habría hecho sobre Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Ese fragmento apareció únicamente en la versión difundida por El Universal el pasado 18 de junio.

La entrevista fue publicada originalmente el 3 de agosto de 1999 en El Sol de México. En esa primera edición no figuraba la cita atribuida a Carlos Monsiváis cuando fue cuestionado sobre las aspiraciones políticas de López Obrador.

El miércoles, el propio Edmundo Cázarez aseguró en una entrevista con la periodista Azucena Uresti que dicha declaración fue retirada de la publicación original a petición del fallecido Mario Vázquez Raña, propietario de la Organización Editorial Mexicana (OEM), empresa editora de El Sol de México.

"Don Mario Vázquez Raña me pidió que suprimiera exactamente eso, lo que se decía de López Obrador porque en ese tiempo López Obrador iba a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces pasaron 25 años y ahora que se venía el aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, en un gesto mío de rendir un homenaje a un intelectual, a un gran escritor, a un gran personaje, pues se me hizo fácil sacar la entrevista", declaró Cázarez.

Sin embargo, existen al menos otras dos versiones de la entrevista, publicadas en 2021 y 2024, en las que tampoco aparece ese pasaje. Los textos, difundidos respectivamente por los sitios Misión Política y Billie Parker Noticias, incluyen referencias distintas a López Obrador y omiten por completo el supuesto episodio en el que Monsiváis le habría dado alojamiento, así como las menciones a la muerte de un hermano del entonces político tabasqueño y a las "deliciosas y divertidas noches" relatadas en la versión publicada por El Universal. De hecho, el autor afirma en ambos textos que se trata de la versión "completa" de esa plática.