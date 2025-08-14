Por la violencia, familias huyen

Frontera Comalapa, Chis.- Familias del municipio de Frontera Comalapa, atemorizados porque la guerra no cesa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, decidieron dejar sus hogares para pedir refugio en Guatemala. Es el segundo grupo de mexicanos que cruza la frontera —en un año— para huir de la violencia.

Funcionarios del gobierno de Guatemala confirmaron que las familias desplazadas de Frontera Comalapa se han instalado en el municipio de La Democracia, del departamento de Huehuetenango, fronterizo con México.

Hace un año, un grupo de 400 mexicanos del municipio de Amantenango de la Frontera cruzó a Guatemala para pedir refugio, informó en su oportunidad Delmi Elizabeth Chávez Roblero, del Ministerio de Educación en Huehuetenango.

Esta vez, las familias, originarias de la comunidad El Sabinalito, donde el pasado 8 de agosto un grupo armado asesinó al comisario ejidal Rudy Aguilar Lucas y a Manuel Aguilar Lucas, ambos hermanos del exalcalde de Frontera Comalapa Jorge Aguilar Lucas, decidieron huir hacia Guatemala.

A dos días de que se realice la reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, en Petén, se sabe que las familias desplazadas se han ubicado en la comunidad Guailá, del municipio de La Democracia, Huehuetenango.

Este miércoles, funcionarios de varias instituciones de Guatemala viajaron a Guailá, en los límites con México, para contabilizar a las familias y socorrerlos con programas de asistencia alimentaria, médica y migratoria.

Se desconoce el número exacto de familias que han solicitado refugio, pero en Frontera Comalapa, se habla de 18 personas.

La confrontación entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa no cesa en Frontera Comalapa, a pesar de la presencia de un millar de elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.

En Paso Hondo, han sido desaparecidos en los últimos 15 días al menos tres personas, pero las familias no han pedido la intervención de la fiscalía, ya que no hay fichas de búsqueda.