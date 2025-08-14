Tren Interurbano, con avance de 90%

Ciudad de México.- Tras cinco años de que los gobiernos de la Ciudad de México y federal retomaran la construcción del Tren Interurbano México-Toluca en la capital, a la fecha se tiene 90% de avance de construcción en su obra civil, de Santa Fe a Observatorio, que incluye la estación Vasco de Quiroga, informó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

La construcción de la terminal Observatorio, que desde 2020 estuvo a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno capitalino, este año, pasó a estar a cargo de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) que forma parte de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Será esta dependencia la encargada de concluir para su puesta en marcha las últimas dos estaciones, incluyendo Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio.

De acuerdo con información que otorgó vía transparencia la ARTF a El Universal, la construcción de la estación Vasco de Quiroga presentó hasta junio pasado un avance de obra de 97.50%, en tanto que la estación terminal Observatorio del Interurbano, que también será la base de la Línea 1 del Metro, mantiene 77.95%.

Durante un recorrido de esta casa editorial se observaron las zapatas y pilas del tramo de Santa Fe que ya opera con su continuidad hacia Vasco de Quiroga, así como la estación Observatorio que presenta avances en el levantamiento de sus seis niveles, aunque trabajadores laboran en la instalación del equipo electromecánico en ambas zonas.