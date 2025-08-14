Trump presiona a Putin por acuerdo

Berlín, Ale.- El presidente estadounidense Donald Trump dijo el miércoles que habrá “consecuencias muy graves” si el presidente ruso Vladímir Putin no acepta detener la guerra en Ucrania después de la cumbre del viernes.

Trump fue “muy claro” en una reunión virtual realizada el miércoles con líderes europeos al afirmar que Estados Unidos quiere lograr un alto el fuego en la próxima cumbre entre Estados Unidos y Rusia, dijo el presidente francés Emmanuel Macron.

En la misma reunión, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski le comentó al grupo que el presidente ruso Vladímir Putin “está fanfarroneando” antes de la reunión planeada con Trump.

Putin, dijo Zelenski, “trata de presionar… en todos los sectores del frente ucraniano” en un intento de mostrar que Rusia es “capaz de ocupar toda Ucrania”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de la videoconferencia entre Trump, Zelenski y otros líderes europeos, Macron dijo que Trump da prioridad a un alto el fuego entre Ucrania y Rusia. Añadió que el mandatario estadounidense dijo claramente que “los asuntos territoriales relacionados con Ucrania... solo serán negociados por el presidente ucraniano”.

El canciller alemán Friedrich Merz convocó las reuniones virtuales en un intento de garantizar que los líderes europeos y ucranianos sean escuchados antes de la cumbre, donde se espera que Trump y Putin analicen un camino hacia el fin de la guerra de Moscú en Ucrania.

Hablando junto a Zelenski, quien viajó a Berlín el miércoles para participar en las reuniones, Merz describió la reunión con Trump como “constructiva” y dijo que se podrían tomar “decisiones importantes” en Anchorage, pero enfatizó que “se deben proteger los intereses fundamentales de seguridad europeos y ucranianos” en la reunión. Trump ha dicho que quiere ver si Putin habla en serio sobre terminar la guerra, que está ya en su cuarto año, y describió la cumbre del viernes como “una reunión para tantear el terreno” donde puede evaluar las intenciones del líder ruso.

El lunes, Trump evitó repetidas oportunidades para decir que presionaría para que Zelenski participara en sus conversaciones con Putin, y se mostró desdeñoso hacia el mandatario ucraniano y su necesidad de ser parte de un esfuerzo para buscar la paz.

El republicano dijo que, después de la cumbre del viernes, podría organizar una reunión entre los líderes de Rusia y Ucrania, o que también podría ser una reunión entre “Putin, Zelenski y yo”.