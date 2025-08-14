Alertan por más lluvias en CDMX

Ciudad de México.- La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, advirtió este miércoles que se esperan dos días de lluvias muy fuertes en la Ciudad de México para este jueves 14 y el próximo domingo 17 de agosto. “Hago un llamado a los capitalinos para que puedan prepararse y estar al tanto de las lluvias que mañana se van a desatar”.

Señaló que estamos a la mitad de la temporada de lluvias y viene lo más difícil de la temporada, que es sobre todo agosto y septiembre.

Brugada Molina advirtió que en la Ciudad de México —como en otras partes del mundo— estamos enfrentando las consecuencias del cambio climático, un fenómeno al que antes no se le ponía atención.

“El año pasado sufrimos la sequía más fuerte, que durante 70 años no se había sentido. ¿Se acuerdan que el Cutzamala —que es la gran presa que surte de agua a la Ciudad, bueno, una parte de ella, porque la mayor parte se surte por los pozos, pero 30% de la Ciudad lo hace de ese sistema— estaba a 25% o 30%? Porque no llovió (...). Pero hoy se desquitó. Lo que no llovió en 2023 ni en 2024 está lloviendo en estos meses”, advirtió.

Durante una visita a la colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco, para atender a los afectados por las lluvias del pasado domingo y lunes, la mandataria explicó que su administración está atendiendo distintas zonas, tanto de esa alcaldía como de la Gustavo A. Madero y la Venustiano Carranza (que recorrió ayer), las cuales resultaron afectadas por inundaciones.

Dio a conocer que en Iztacalco hubo afectaciones a 122 familias, a quienes se les entregarán apoyos este fin de semana

Ayer se registró una fuerte lluvia que afectó principalmente a las alcaldías GAM, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. También se registraron severas afectaciones en el municipio de Ecatepec, en colonias como Nuevo Ladero y Tulpetlac.