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Carlos Alberto Torres niega vínculos criminales tras sanciones OFAC

Torres afirmó que las denuncias iniciaron en 2025 y que no ha sido citado para aclarar los señalamientos.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 04:10 p.m.
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Carlos Alberto Torres niega vínculos criminales tras sanciones OFAC
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Carlos Alberto Torres Torres respondió a las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y negó cualquier relación con grupos o actividades criminales dentro o fuera de México.

      Carlos Alberto Torres niega vínculos con grupos criminales

      A través de un posicionamiento dirigido a la opinión pública, el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que:

      "Niego cualquier relación con grupo o actividad criminal alguna, dentro y fuera de México.

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      La única empresa señalada por la OFAC de la que soy accionista del 30 por ciento es Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V. Es el mercado de productos orgánicos "Vive Orgánico" ubicado en Boulevard de las Américas 5117, en la colonia Lomas de Agua Caliente, en Tijuana, B.C., con ventas mensuales de 570 mil pesos en promedio.

      Iniciaré las gestiones ante la OFAC y las demás autoridades correspondientes para que se aclare la información que niego absoluta y rotundamente.

      Estos señalamientos iniciaron con denuncias anónimas ante la FGR en 2025 sin que, a la fecha, haya sido citado a comparecer ante ninguna autoridad para poder esclarecer estas mentiras.

      Soy el más interesado en que se concluyan las diligencias correspondientes, para que se compruebe que no tengo relación con ninguno de los supuestos hechos investigados por la autoridad norteamericana".

      Sanciones del Departamento del Tesoro y contexto

      El posicionamiento ocurre después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra 21 personas y 25 entidades que, según esa dependencia, están vinculadas con una red relacionada con el Cártel de Sinaloa. Entre las personas incluidas se encuentran Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres.

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