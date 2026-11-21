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CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el presidente del Senado, Higinio Martínez, también morenista, se pronunciaron para que la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) tenga el consenso de todos los grupos parlamentarios y no se imponga una mayoría legislativa.

Por separado, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que si la Cámara de Diputados espera la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por la denuncia interpuesta por la bancada del PAN, la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del INE se aprobaría en enero del próximo año.

Agregó que se realizaría en un periodo extraordinario, cuando el planteamiento inicial era avalarla antes de que terminara el actual periodo de sesiones, el próximo 15 de diciembre.

"En el caso de que el tribunal les diera la razón a los que se inconformaron con este proceso, hasta enero, a un proceso que se tenga que llevar a cabo en un periodo de sesiones extraordinario, cuando pudimos haberlo sacado todavía en diciembre si se hubiera agotado la política", explicó.

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Sin embargo, dijo que su grupo parlamentario, por tener la mayoría de votos en la Cámara Baja, decidirá la próxima semana si esperan a que el TEPJF emita una resolución, o aprueban la convocatoria del INE antes.

"Eso lo va a definir la mayoría, la mayoría de mi grupo parlamentario. El próximo miércoles tengo reunión con ellos, en la plenaria de los miércoles de la sesión próxima", comentó.