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Presidenta se reúne con gobernadores y alcaldes

Por El Universal

Octubre 22, 2026 03:00 a.m.
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Presidenta se reúne con gobernadores y alcaldes
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      Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con gobernadores y alcaldes, con quienes revisó resultados del programa Vivienda para el Bienestar.

      "Acordamos agilizar trámites y reforzar la coordinación de los tres órdenes de gobierno", mencionó Sheinbaum Pardo en un mensaje en sus redes sociales.

      "Este noble programa avanza en la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, en beneficio de 12 millones de familias mexicanas", añadió.

      Además, publicó una foto del encuentro en el Salón Tesorería con los gobernadores y alcaldes también de oposición, con la ausencia de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, con quien apenas rechazó tener un pacto ante el caso de los agentes de la CIA.

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      En la mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que revisaría la simplificación de trámites con mandatarios estatales y presidentes municipales.

      En la reunión de este miércoles también participó José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

      Sobre el encuentro, Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, aseguró a su salida que fue una excelente reunión de alcaldes y gobernadores con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se hizo un llamado a avanzar en el plan de vivienda.

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