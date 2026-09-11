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Sheinbaum pide a diputados evaluar presupuesto para el INE

La Presidenta destacó que el gasto debe ser similar al de 2024

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 10:01 a.m.
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Sheinbaum pide a diputados evaluar presupuesto para el INE
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      La presidenta Claudia Sheinbaum criticó el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), para realizar la elección del 2027, por alrededor de 42 mil millones de pesos.

      Dijo que aproximadamente 37 mil millones de pesos serán suficientes, "desde mi perspectiva, pues debería de ser lo que se destinó en el 24, más la inflación porque no hay nada nuevo".

      "Desde nuestra perspectiva consideramos que es exagerada, que es la del presupuesto, exagerada en términos de lo que está pidiendo el INE, porque el INE está pidiendo más de 40 mil millones de pesos de presupuesto para el 2027. Si nosotros hacemos un cálculo de cuántos recursos se ocuparon en el 2024, la elección es muy similar, aunque se eligen más gobernadores, incluso ahora no hay elección del presidente de la república, si uno toma en cuenta lo que se destinó al INE, más la inflación de cada año, pues da alrededor de 37 mil millones de pesos, quizá un poquito más", explicó.

      Sheinbaum Pardo dijo que la Cámara de Diputados debe evaluar el presupuesto solicitado por el INE, y destinarle uno similar al utilizado en 2024, considerando la inflación de los últimos años.

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      "Ellos, al inicio pidieron 47 mil millones de pesos, y según ellos decían que se podía llevar a cabo la revocación de mandato, cuándo no se puede llevar a cabo por razones constitucionales... entonces tiene que evaluar la Cámara de Diputados, pero desde nuestro punto de vista tendría que evaluar cuánto se destinó el 24, y algo similar para el 27, considerando la inflación de los tres años", expresó.

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