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Seguridad

Sujeto siembra terror en primaria

Intentó llevarse a su hijo por la fuerza y atacó a maestros con un machete

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Sujeto siembra terror en primaria
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      A punta de machete, un sujeto pretendió sustraer a un alumno de una escuela primaria en la colonia El Sauzalito, al norte de la ciudad, en donde lesionó a tres maestros y finalmente fue detenido por agentes de la Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital.

      De acuerdo con los hechos, este jueves el señalado, identificado como Israel "N" de 41 años de edad, ingresó a la escuela primaria Salvador Varela, ubicada en la calle San Vicente Mártir, cerca de la Avenida del Sauce, en la colonia referida.

      Al parecer, el sujeto quería llevarse a su hijo y andaba armado con un machete, por lo que los profesores y demás personal lo enfrentaron y los atacó con el arma blanca.

      Tres docentes fueron lesionados por el individuo, antes de que más personas intervinieran y lograran someterlo, para dar aviso a elementos de la Policía Municipal que realizaron la detención final. 

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      El implicado fue asegurado por agentes municipales, siendo trasladado al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente.

      Finalmente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado donde se continuarán las investigaciones correspondientes y se determinará su situación legal.

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