Prevén lluvias y tormentas esta tarde en San Luis Potosí

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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales durante la tarde de este viernes 11 de septiembre en las cuatro regiones de San Luis Potosí.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, también se mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso, por lo que recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada y extremar precauciones ante cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

La dependencia pidió mantenerse pendiente de los avisos oficiales y evitar cruzar calles, caminos o cauces con acumulaciones de agua durante las precipitaciones.

Para solicitar apoyo o reportar una emergencia, Protección Civil Estatal puso a disposición el número de WhatsApp 444 213 2858, además del sistema de emergencias 911.

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