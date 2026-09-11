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México honra a connacionales fallecidos en los atentados del 11-S

El consulado en Nueva York recordó a las víctimas y rescatistas mexicanos, a 25 años del ataque contra las Torres Gemelas

Por El Universal

Septiembre 11, 2026 08:51 a.m.
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México honra a connacionales fallecidos en los atentados del 11-S
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      A 25 años del atentado terrorista del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas de Nueva York, el consulado de México en esa ciudad honró la memoria de los connacionales que murieron en ese acto.

      El consulado, a cargo del cónsul general Marcos Bucio, convocó a la comunidad mexicana a la ceremonia de conmemoración a los héroes y víctimas en la sede del consulado.

      "A 25 años de los trágicos sucesos del 11 de septiembre de 2001, el consulado general de México en Nueva York honra con profundo respeto la memoria de las víctimas y la entrada valiente de rescatistas, entre los cuales se encuentran connacionales que dejaron una huella imborrable de heroísmo y solidaridad", expresó.

      "Recordar su legado y su valor es mantener el compromiso de unidad, resiliencia y solidaridad de nuestra comunidad", agregó el consulado.

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      El jueves, el cónsul Bucio encabezó el campanazo de inicio de labores en Nasdaq de Nueva York, como parte del Grito de Independencia y los 200 años del consulado general de México en esta ciudad.

      "Dos siglos de historia, y un futuro como puente comercial entre ambas naciones", externó la representación.

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