logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece jovencito arrollado en la carretera a México

Pretendió cruzar los carriles centrales cerca del puente del Periférico Oriente

Por Redacción

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Fallece jovencito arrollado en la carretera a México
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un jovencito de apenas 15 años de edad perdió la vida al ser atropellado por un vehículo desconocido, cuando intentaba cruzar la carretera a México, a la altura del puente del Anillo Periférico Oriente.

      El hecho tuvo lugar cerca de las seis de la mañana de este jueves, en que el ahora occiso y otro menor de edad pretendían cruzar corriendo los carriles centrales, con dirección a Villa de Pozos, de la mencionada carretera, casi bajo el puente referido, ya frente a una empresa cervecera.

      Sin embargo, un vehículo desconocido embistió al joven lanzándolo por los aires, en tanto que el otro no fue alcanzado y salió ileso aunque quedó con una fuerte crisis emocional.

      Luego del atropellamiento, el conductor del vehículo se dio a la fuga, sin detenerse a prestar ayuda. Se desconocen las características de la unidad que tripulaba.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron al lugar como primeros respondientes y acordonaron el área, para que el resto de las autoridades iniciaran las investigaciones.

      Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado inició realizó el levantamiento del cuerpo del infortunado, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hombre cae de seis metros de altura tras descarga eléctrica
      Hombre cae de seis metros de altura tras descarga eléctrica

      Hombre cae de seis metros de altura tras descarga eléctrica

      SLP

      Huasteca Hoy

      Paramédicos tuvieron que trasladarlo de emergencia al Hospital General de Valles

      Cae tercer implicado en homicidio de enfermero vallense
      Cae tercer implicado en homicidio de enfermero vallense

      Cae tercer implicado en homicidio de enfermero vallense

      SLP

      Huasteca Hoy

      El detenido es señalado por asfixiar Gabriel "N" y robar objetos en el fraccionamiento El Consuelo

      Video | Motociclistas inician manifestación y bloqueos en la 57
      Video | Motociclistas inician manifestación y bloqueos en la 57

      Video | Motociclistas inician manifestación y bloqueos en la 57

      SLP

      Pulso Online

      La protesta responde a la muerte de un conductor que cayó en un desnivel por obra inconclusa

      Sujeto atacó a tres maestros en Primaria Salvador Varela
      Sujeto atacó a tres maestros en Primaria Salvador Varela

      Sujeto atacó a tres maestros en Primaria "Salvador Varela"

      SLP

      Pulso Online

      La SSPC de la capital informó que fue detenido y puesto a disposición de la FGE