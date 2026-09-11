Fallece jovencito arrollado en la carretera a México

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Un jovencito de apenas 15 años de edad perdió la vida al ser atropellado por un vehículo desconocido, cuando intentaba cruzar la carretera a México, a la altura del puente del Anillo Periférico Oriente.

El hecho tuvo lugar cerca de las seis de la mañana de este jueves, en que el ahora occiso y otro menor de edad pretendían cruzar corriendo los carriles centrales, con dirección a Villa de Pozos, de la mencionada carretera, casi bajo el puente referido, ya frente a una empresa cervecera.

Sin embargo, un vehículo desconocido embistió al joven lanzándolo por los aires, en tanto que el otro no fue alcanzado y salió ileso aunque quedó con una fuerte crisis emocional.

Luego del atropellamiento, el conductor del vehículo se dio a la fuga, sin detenerse a prestar ayuda. Se desconocen las características de la unidad que tripulaba.

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Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, arribaron al lugar como primeros respondientes y acordonaron el área, para que el resto de las autoridades iniciaran las investigaciones.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado inició realizó el levantamiento del cuerpo del infortunado, el cual fue enviado al Servicio Médico Legista para ser entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.