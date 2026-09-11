Los Acosta acaban "del chongo"

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Sergio Acosta, integrante y uno de los fundadores del grupo Los Acosta, anunció acciones legales contra sus hermanos Ricardo y Ernesto Acosta, entre ellas una disputa por el uso y titularidad del nombre de la agrupación, además de procedimientos por presuntos actos de asociación delictuosa, falsificación de firmas, fraude

y amenazas.

En rueda de prensa, Sergio Acosta señaló que tras más de 30 años de formar parte de la agrupación, fue despedido por su hermano Ricardo, situación que calificó como injustificada. Explicó que el conflicto se agravó luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona solicitara al grupo la creación de la canción "Viva San Luis".

El músico cuestionó el resultado de la composición y consideró que se trató de un trabajo que no representa la trayectoria de Los Acosta.

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"Llegamos al estudio para hacer el dichoso himno, pero, oh sorpresa, hacen una canción que, a mi manera de ver, es una porra, copia mal hecha de "Jingo" de Santana y utilizando el nombre de Los Acosta, se me hace algo criminal", expresó.

Sergio Acosta acusó a sus hermanos Ricardo y Ernesto de utilizar el nombre de la agrupación a través de dicha composición y señaló que buscará legalmente impedir que continúen utilizando el nombre del grupo.

Precisó que la disputa por el nombre forma parte de las acciones que emprenderá su defensa, junto con los procedimientos relacionados con derechos de autor, debido a que, según su señalamiento, sus hermanos estarían utilizando el nombre de la agrupación y atribuyéndose trabajos de composición cuando señaló no tienen la habilidad ni el don para ello e incluso recurriendo al plagio.

Sostuvo que a raíz de la relación que sus hermanos han establecido con el gobernador, ha recibido amenazas de muerte, acusación que también forma parte de los procedimientos legales anunciados.

Lamentó que pese al vinculo familiar exista tanto odio hacia su persona y sus hermanos se crean protegidos por la relación que tienen con el mandatario estatal y quien presuntamente ha tenido alguna interferencia en el conflicto.

Cuestionó la calidad de "Viva San Luis" y aseguró que el material no tuvo la aceptación esperada entre los potosinos, al compararlo con temas ya representativos como "Acuarela Potosina".

Sergio lamentó que, pese a los esfuerzos realizados durante la trayectoria de la agrupación, incluyendo participaciones en disqueras y televisión nacional, actualmente se ponga en riesgo la continuidad del grupo debido a esta situación.

La abogada de Sergio, Natalia Castillo, explicó que en materia penal las denuncias están relacionadas con los presuntos delitos de asociación delictuosa, falsificación de firmas, fraude y amenazas. El procedimiento por derechos de autor corresponde a otro proceso ante una instancia federal, mientras que la disputa por el nombre de Los Acosta forma parte de las acciones legales emprendidas por su representado.

En cuanto al conflicto laboral derivado del despido, señaló que la demanda contempla un monto superior a los 40 millones de pesos.