Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias

Por El Universal

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseguró que hay una “campañita” y “un trasfondo político” en las denuncias en su contra y luego de que integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción hicieron un llamado a investigar “inconsistencias” detectadas en las declaraciones patrimoniales del tabasqueño e incluso de supuestas grabaciones telefónicas donde denuesta a la Presidenta.

“Desde luego que es una campañita, ¿a poco hasta ahora se dio cuenta? No hay ningún solo señalamiento, no salió el trasnochado a decir que tenía unos audios y ahora ya dice que no”.

Rechazó la existencia de supuestos audios donde crítica a la Presidenta y dijo que la mandataria es cordial y generosa en su trato hacia él. “Somos compañeros de movimiento y ella tiene todo nuestro respeto”, aseguró.

En entrevista, dijo que “el día que haya una sola prueba… todo es mediático, ahora me ponía el ejemplo de alguien que dijo que tenía, cuántas horas de grabación, de un dizque grabación de un servidor y ahora dijo que no”.

