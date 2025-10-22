logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Fotogalería

MARI TERE ESPERA A SU BEBÉ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL

Por El Universal

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL

Tras una denuncia de la empresa de paquetería Estafeta, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró nueve ejemplares de fauna silvestre, entre reptiles y arácnidos, que iban a ser traficados desde San Luis Potosí sin acreditar su legal procedencia.

Fue el pasado 15 de octubre cuando la dependencia atendió el primer reporte del personal de paquetería quien denunció que dos sobres, listos para ser enviados, transportaban ejemplares de vida silvestre. En la inspección, la Procuraduría encontró tres geckos (Rhacodactylus sp.) y un escorpión emperador (Pandinus imperator). En ninguno de los casos se contaba con la documentación que acredite su legal procedencia, por lo que fueron asegurados.

Al día siguiente, la Profepa realizó una nueva visita de inspección para revisar otros dos paquetes. El primero contenía dos tortugas de espolones africana (Centrochelys sulcata), mientras que el segundo guardaba tres cocodrilos de pantano (Crocodylus moreletii). Nuevamente, los paquetes carecían de la documentación que acredite su legal procedencia.

En consecuencia, la Procuraduría informó que, debido a que dichos actos son una infracción al artículo 122, fracción X, de la Ley General de Vida Silvestre, realizó el aseguramiento precautorio de todos los ejemplares e inició los procedimientos administrativos correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia dirigida por Mariana Boy Tamborrell emplazó a los remitentes y destinatarios identificados en las guías de rastreo, a fin de que comparezcan y acrediten la procedencia legal de los ejemplares.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturado, presunto asesino de limonero
Capturado, presunto asesino de limonero

Capturado, presunto asesino de limonero

SLP

AP

Anuncia la SSPC captura del sospechoso del asesinato de Bernardo Bravo, en Michoacán

Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM
Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM

Billetes de 20 pesos dejarán de circular: BM

SLP

El Universal

El Banco de México presentó la nueva familia de billetes

Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias
Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias

Ve Adán Augusto una “campañita” en denuncias

SLP

El Universal

Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL
Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL

Decomisa Profepa reptiles y arañas en SL

SLP

El Universal